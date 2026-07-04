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Salzburg heute
Folge 1170: Salzburg heute vom 04.07.2026
21 Min.Folge vom 04.07.2026
Rot-Kreuz-Parkplatz wird Stadtoase | Restaurant brannte in Rainerstraße | Rehabilitation für Kinder kämpft um Finanzierung | Immer mehr Gondeln verlangen eigene Hunde-Tickets | Vorbereitungen für Electric Love Festival laufen auf Hochtouren | Alpenverein feiert 150 Jahre Dopplersteig | Besuch auf der Biberalm bildet Auftakt der Almsendungen
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