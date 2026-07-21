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Salzburg heute
Folge 1187: Salzburg heute vom 21.07.2026
20 Min.Folge vom 21.07.2026
Sommer-Verkehrsregelung offenbar großer Erfolg | Wasserqualität heimischer Seen weiterhin gut | Meldungen | Gemeinderatssitzung: TVB entzieht sich Fragen | "Copa-Data" erweitert Firmensitz | Neue Flugverbindung zwischen Salzburg und Rom eröffnet | "Carmen"-Oper mit Spannung auf Festspielen erwartet | 40 Sängerinnen und Sänger formen Jugendchor
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