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Salzburg heute vom 21.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1187vom 21.07.2026
Salzburg heute vom 21.07.2026

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Folge 1187: Salzburg heute vom 21.07.2026

20 Min.Folge vom 21.07.2026

Sommer-Verkehrsregelung offenbar großer Erfolg | Wasserqualität heimischer Seen weiterhin gut | Meldungen | Gemeinderatssitzung: TVB entzieht sich Fragen | "Copa-Data" erweitert Firmensitz | Neue Flugverbindung zwischen Salzburg und Rom eröffnet | "Carmen"-Oper mit Spannung auf Festspielen erwartet | 40 Sängerinnen und Sänger formen Jugendchor

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