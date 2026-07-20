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Salzburg heute vom 20.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1186vom 20.07.2026
Salzburg heute vom 20.07.2026

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Folge 1186: Salzburg heute vom 20.07.2026

19 Min.Folge vom 20.07.2026

Magen-Darm-Erkrankungen durch Gülle im Almkanal | Entwarnung am Hochkönig: Felssturz-Gelände wieder sicher | Arbeitslosigkeit in Salzburg: Frauen und Ältere besonders betroffen | AMS-Chefin Kröll zu den Herausforderungen am Arbeitsmarkt | Meldungen | Karkogel-Skigebiet: Entscheidung über Sanierungsplan steht bevor | Kultureller Austausch: Südkoreanische Jugend besucht Salzburg | Skilegende Hermann Maier dreht für "Universum" im Thayatal

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