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Salzburg heute

Salzburg heute vom 15.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1181vom 15.07.2026
Salzburg heute vom 15.07.2026

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Folge 1181: Salzburg heute vom 15.07.2026

21 Min.Folge vom 15.07.2026

Wald- und Flurbrände fordern Einsatzkräfte | Tierüberreste sorgen für Aufsehen in Hallwang | Klettersteig-Boom: Sicherheitsrisiko durch fehlendes Wissen | Neuer Vizebürgermeister angelobt | Kontroverse: Kunststoff-Kettenhemd für Schafe | Forstwirte setzen auf digitale Hilfe | Neugründung SC Bischofshofen: Ein frischer Start

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