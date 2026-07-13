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Salzburg heute vom 13.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1179vom 13.07.2026
Salzburg heute vom 13.07.2026

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Folge 1179: Salzburg heute vom 13.07.2026

23 Min.Folge vom 13.07.2026

Tscheche auf Klettersteig tödlich abgestürzt | Klimageräte als Verkaufsschlager | Klimaanlage in Mietwohnungen: Expertin Kober klärt auf | Bauern befürchten Futterknappheit | Neue Ressortverteilung in der Stadtregierung | Meldungen | Fußgänger von Güterzug erfasst | Pflegeexperte sieht Salzburg gut aufgestellt | Fußball-WM befeuert Spielsucht | Diskussionen um Zweig-Villa

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