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Salzburg heute
Folge 1190: Salzburg heute vom 24.07.2026
19 Min.Folge vom 24.07.2026
Tödlicher Motorradunfall in Bramberg | Streit um Schlotterer-Ausbau geht in nächste Runde | Grundstücksverkauf an deutsches Unternehmen vor Gericht | Ex-Premier Trudeau spricht am Salzburg Summit | Salzburg schließt Kulturfreundschaft mit Matsumoto | Fachkräftemangel in Kinderbetreuung bleibt Herausforderung | Neues Buch beleuchtet Hinterhäusers Festspiel-Abgang | Vorbericht: "Faust" in Hallein
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