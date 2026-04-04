Mit Sonne im Herzen am KarsamstagJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag
Folge vom 04.04.2026: Mit Sonne im Herzen am Karsamstag
101 Min.Folge vom 04.04.2026Ab 12
Madita van Hülsen und Karen Heinrichs zelebrieren das Fest der Liebe am Karsamstag. An diesem Ostersamstag haben wir diese Themen für euch: Samen-Kunde, Eierrezepte von Antoni Furs und Tipps vom Wildtierexperten. Außerdem berichten wir über den Oster-Alarm, Fahrradreifenwechsel und Preisalarm mit Daniel Engelbarts.
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Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: SAT.1