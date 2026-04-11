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SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag

Von Omas Lieblingsgericht bis zu frischen Frühlingslocken

SAT.1Folge vom 11.04.2026
Von Omas Lieblingsgericht bis zu frischen Frühlingslocken

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SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag

Folge vom 11.04.2026: Von Omas Lieblingsgericht bis zu frischen Frühlingslocken

98 Min.Folge vom 11.04.2026Ab 12

Heute steht alles unter dem Zeichen der frischen Frühlingslocken. Seid gespannt auf die Themen, die Marlene und Chris euch präsentieren. Es wird gekocht, gepflanzt, gesäubert, Social-Media-Updates gegeben, Spar-Tipps verteilt und der Wilde Westen besucht.

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