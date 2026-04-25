Saison für Maibowle, Gartenhandschuhe und WanderkleidungJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag
Folge vom 25.04.2026: Saison für Maibowle, Gartenhandschuhe und Wanderkleidung
55 Min.Folge vom 25.04.2026Ab 12
Heute führen Karen und Simone durch die Saison-Sendung mit vielen Themen rund um den Mai. Ob Salate, Bowle oder die richtigen Garten Handschuhe – in der Service-Sendung am Samstag bekommt ihr die volle Ladung Wissen.
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Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: SAT.1