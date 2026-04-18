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SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag

Raus aus dem Winterschlaf mit den Werder-Jungs!

SAT.1Folge vom 18.04.2026
Raus aus dem Winterschlaf mit den Werder-Jungs!

Raus aus dem Winterschlaf mit den Werder-Jungs!Jetzt kostenlos streamen

SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag

Folge vom 18.04.2026: Raus aus dem Winterschlaf mit den Werder-Jungs!

85 Min.Folge vom 18.04.2026Ab 12

Nicht nur Fahrräder rollen aus dem Winterschlaf! Wir haben diese Themen für euch: Nudelsalatrezepte und Rhabarber-Wissen, die Blitz-Bratwurst-Maschine, Tipps für den Naschbalkon und der Akkuschrauber-Check. Willkommen am Service-Samstag mit Boschi & Chris!

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