Raus aus dem Winterschlaf mit den Werder-Jungs!Jetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag
Folge vom 18.04.2026: Raus aus dem Winterschlaf mit den Werder-Jungs!
85 Min.Folge vom 18.04.2026Ab 12
Nicht nur Fahrräder rollen aus dem Winterschlaf! Wir haben diese Themen für euch: Nudelsalatrezepte und Rhabarber-Wissen, die Blitz-Bratwurst-Maschine, Tipps für den Naschbalkon und der Akkuschrauber-Check. Willkommen am Service-Samstag mit Boschi & Chris!
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Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: SAT.1