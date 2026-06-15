Von Marius Borg Høiby über "Bück"-Bürger bis hin zu Special OlympicsJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 15.06.2026: Von Marius Borg Høiby über "Bück"-Bürger bis hin zu Special Olympics
49 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Marius Borg Høiby, Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, muss für vier Jahre ins Gefängnis - die Hintergründe hier. Und: Journalist Ulf Poschardt plädiert für mehr Mut zur eigenen Meinung, die Special Olympics im Saarland und Fake News aufdecken.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichten, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen