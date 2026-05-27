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SAT.1-Frühstücksfernsehen

In der Sendung: Abnehmpille, Burger-Patties, Gleichberechtigung

SAT.1Folge vom 27.05.2026
In der Sendung: Abnehmpille, Burger-Patties, Gleichberechtigung

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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Folge vom 27.05.2026: In der Sendung: Abnehmpille, Burger-Patties, Gleichberechtigung

51 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 12

Nach der Abnehmspritze kommt nun die Abnehmpille - die Risiken und Regeln gibt es hier. Außerdem: Burger-Patties aus Fleisch und vegetarische Alternativen im Test sowie ein Blick darauf, warum echte Gleichberechtigung auch 2026 noch nicht erreicht ist.

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