In der Sendung: Eis-Typen, KO-Tropfen bis zu KündigungenJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 29.05.2026: In der Sendung: Eis-Typen, KO-Tropfen bis zu Kündigungen
49 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 12
Sommerliche Temperaturen laden zum Eis essen ein - doch welcher Schleck-Typ sind Sie? Außerdem: Wie sinnvoll ist ein KO-Tropfen-Armband aus der Drogerie, welche Anzeichen auf Kündigungen hindeuten können und lebt die Romantik doch noch?
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Genre:Nachrichten, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen