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SAT.1-Frühstücksfernsehen

In der Sendung: Eis-Typen, KO-Tropfen bis zu Kündigungen

SAT.1Folge vom 29.05.2026
In der Sendung: Eis-Typen, KO-Tropfen bis zu Kündigungen

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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Folge vom 29.05.2026: In der Sendung: Eis-Typen, KO-Tropfen bis zu Kündigungen

49 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 12

Sommerliche Temperaturen laden zum Eis essen ein - doch welcher Schleck-Typ sind Sie? Außerdem: Wie sinnvoll ist ein KO-Tropfen-Armband aus der Drogerie, welche Anzeichen auf Kündigungen hindeuten können und lebt die Romantik doch noch?

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