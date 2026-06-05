Von Helene Fischer über ein Lufthansa-Flugzeug bis zu humanoiden RoboternJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 05.06.2026: Von Helene Fischer über ein Lufthansa-Flugzeug bis zu humanoiden Robotern
39 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 12
Superstar Helene Fischer ist zurück und wieder auf Tour - was sie erwartet, berichtet sie hautnah. Außerdem: humanoide Roboter als Zukunft, neueste Highlights aus dem Internet und der Absturz einer Lufthansa-Boeing. Mehr dazu in der Sendung!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen