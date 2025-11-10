Von Brandstiftung über Drogerietests bis zu unschuldig im FolterknastJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 10.11.2025: Von Brandstiftung über Drogerietests bis zu unschuldig im Folterknast
Folge vom 10.11.2025
Die Themen aus der Sendung umfassen Brandstiftung in Wohnanlagen, Drogerie-Nährstofftests, spektakuläre Gesangseinlagen im Maskenkostüm sowie der Kampf gegen Übergewicht und ein syrisches Foltergefängnis.
