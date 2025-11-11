Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SAT.1-Frühstücksfernsehen

Unsere Themen: Annette Frier, Intervallfasten und News des Tages

SAT.1Folge vom 11.11.2025
Unsere Themen: Annette Frier, Intervallfasten und News des Tages

Unsere Themen: Annette Frier, Intervallfasten und News des TagesJetzt kostenlos streamen

SAT.1-Frühstücksfernsehen

Folge vom 11.11.2025: Unsere Themen: Annette Frier, Intervallfasten und News des Tages

55 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 12

Wir begrüßen heute Annette Frier als unseren Gast in der Sendung und sprechen über Intervallfasten und viele weitere aktuelle Themen des Tages. Klickt euch rein!

Alle verfügbaren Folgen