Von Minijob-Debatte bis hin zu Liebesabenteuern auf dem Standesamt

SAT.1Folge vom 12.11.2025
Folge vom 12.11.2025: Von Minijob-Debatte bis hin zu Liebesabenteuern auf dem Standesamt

54 Min.
Ab 12

Streit um die Zukunft der Minijobs – sollen sie reformiert oder abgeschafft werden? Außerdem: Matthias Schweighöfer im neuen Film "Das Leben der Wünsche" sowie ein Blind-Date direkt auf dem Standesamt - diese und viele weitere Themen erwarten Sie in der heutigen Sendung!

