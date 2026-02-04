Von Nacktwandern über Tierschutz bis hin zum WM-BoykottJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 04.02.2026: Von Nacktwandern über Tierschutz bis hin zum WM-Boykott
45 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Wenn andere sich warm einpacken, ziehen sich manche aus und setzen sich für ihre Gesundheit bewusst der Kälte aus - Nacktwandern. Außerdem: Der Jugend wieder korrektes Deutsch statt Jugendslang beibringen und die Idee des WM-Boykotts - all das in der Sendung.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1