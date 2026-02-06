Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1-Frühstücksfernsehen

SAT.1Folge vom 06.02.2026
47 Min.Folge vom 06.02.2026Ab 12

Stress oder Segen - sind Selbstbedienungskassen wirklich kundenfreundlich? Marketingexperte Matthias Niggehoff gibt Antworten. Außerdem: neue Wolf-Regelungen im Schwarzwald, das wohl beste Spätzle-Rezept und die Highlights aus dem Netz.

