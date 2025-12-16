Von Ugly Christmas Sweatern über schrille Geschenke bis hin zu Hygiene-MaßnahmenJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 16.12.2025: Von Ugly Christmas Sweatern über schrille Geschenke bis hin zu Hygiene-Maßnahmen
49 Min.Folge vom 16.12.2025Ab 12
In der Sendung: Der immer wachsende Trend zu Ugly Christmas Sweatern, ausgefallene Geschenke und diverse Verkaufsplattformen, die mit günstigen Preisen um sich schlagen. Außerdem sind wir vor Ort beim Weihnachtsmann, zeigen wie Sie ihr Immunsystem stärken und noch vieles mehr.
