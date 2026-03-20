Von Energiepolitik über das Leben im Zirkus bis hin zu Mord im DorfJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 20.03.2026: Von Energiepolitik über das Leben im Zirkus bis hin zu Mord im Dorf
46 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12
In der Sendung thematisieren wir die deutsche Energiepolitik und was helfen kann, die Preise langfristig zu senken. Außerdem sprechen wir mit Lili Paul-Roncalli über das Leben im Zirkus sowie über ein neues True-Crime-Format.
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Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1