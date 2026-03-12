Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1-Frühstücksfernsehen

SAT.1Folge vom 12.03.2026
57 Min.Folge vom 12.03.2026Ab 12

Mit dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen" gelingt der Start in den Donnerstag! Heute dabei: Der Graf und seine Band Unheilig über ihr Comeback, neue Maßnahmen zu den Spritpreisen und ein emotionaler Talk über Alzheimer.

