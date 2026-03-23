"Manche Wunder verkleiden sich als Montag"Jetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 23.03.2026: "Manche Wunder verkleiden sich als Montag"
51 Min.Folge vom 23.03.2026Ab 12
Von einem Job bei der Bundestagspräsidentin über das Thema Gewalt gegen Frauen und dem Ergebnis der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz bis hin zu segelnden Freunden und selbst gemachte Glückskeksen.
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Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1