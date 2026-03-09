In den Montagmorgen mit Affenbaby Punch, Wahl-Update und Fake-News-CheckJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 09.03.2026: In den Montagmorgen mit Affenbaby Punch, Wahl-Update und Fake-News-Check
39 Min.Folge vom 09.03.2026Ab 12
Zum Montag blicken wir auf die Ergebnisse der Landtagswahl in Baden-Württemberg und neuste Fake-News aus dem Netz. Für das Highlight der Sendung sorgt aber Reporter Olcay, der das Lieblingsplüschtier von Babyaffen Punch ergattern konnte.
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Genre:Nachrichten, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1