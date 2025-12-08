SAT.1 NRW
+++ Jahre statt Alter: Rentensystem vor großer Umwälzung +++ Unfall sorgt für Blackout in Wuppertal +++ Lichterfahrt für einen kleinen Helden: SAT1 NRW Weihnachtsengel in Aktion Außerdem: Der mutmaßliche Kopf des Kölner Drogenkriegs steht vor Gericht; teurer Unfall durch 81-jährigen Rentner in Solingen; Warnung vor Silvesterfeuerwerk aus Duisburg; Armin Laschet und seine familiären Verbindungen zu Karl dem Großen; steigende und sinkende Lebensmittelpreise für das Weihnachtsfest und das Wetter für die kommenden Tage in NRW.
