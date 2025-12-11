SAT.1 NRW
Folge vom 11.12.2025: Sat.1 NRW 11.12.2025
24 Min.Folge vom 11.12.2025
+++ AfD-Politiker wird Vize-Bürgermeister von Gelsenkirchen +++ Schüsse bei Raubüberfall in Mönchengladbach +++ Tourismus-Highlight in Bielefeld entdeckt. Außerdem: Missbrauch in der katholischen Kirche mit einem neuen gravierenden Vorfall, Stress bei Paketzustellern vor Weihnachten, brutaler Raubüberfall in einer Mönchengladbacher Villa, mehrere Kiosküberfälle innerhalb von vier Tagen, vorzeitige Freigabe der Rahmedetalbrücke bei Lüdenscheid, Gastronomen in Köln kämpfen gegen Drama um Baustellenschaden, Weihnachtsengel in Emsdetten sorgt für Weihnachtsfreude, Wetteraussichten für Nordrhein-Westfalen und Löwengeburt im Kölner Zoo.
Genre:Nachrichten
