Schätze die Plätze

Von Männersachen über Dirty Talk bis hin zu Übergepäck

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 24.10.2024
46 Min.Folge vom 24.10.2024Ab 6

Wo leben die schlauesten Deutschen? Welche Streitthemen bringen Beziehungen zum Kochen? Und in welche Tiere würden sich Menschen am liebsten verwandeln? In dieser Comedy-Rateshow dreht sich alles um die ersten Plätze. Alles, was sich ranken lässt, wird von den Ilka Bessin mit Ross Antony und Simon Pearce mit Sabrina Sprüken in die richtige Reihenfolge gebracht.

