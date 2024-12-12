Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schätze die Plätze

Last Christmas, Taktgefühl und Hautnah

SAT.1Staffel 1Folge 8vom 12.12.2024
Last Christmas, Taktgefühl und Hautnah

Last Christmas, Taktgefühl und HautnahJetzt kostenlos streamen

Schätze die Plätze

Folge 8: Last Christmas, Taktgefühl und Hautnah

46 Min.Folge vom 12.12.2024Ab 6

Wo leben die schlauesten Deutschen? Welche Streitthemen bringen Beziehungen zum Kochen? Und in welche Tiere würden sich Menschen am liebsten verwandeln? In dieser Comedy-Rateshow dreht sich alles um die ersten Plätze. Alles, was sich ranken lässt, wird von den Ilka Bessin mit Martin Klempnow und Simon Pearce mit Janine Pink in die richtige Reihenfolge gebracht.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schätze die Plätze
SAT.1
Schätze die Plätze

Schätze die Plätze

Alle 1 Staffeln und Folgen