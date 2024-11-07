Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 3vom 07.11.2024
45 Min.Folge vom 07.11.2024Ab 6

Wo leben die schlauesten Deutschen? Welche Streitthemen bringen Beziehungen zum Kochen? Und in welche Tiere würden sich Menschen am liebsten verwandeln? In dieser Comedy-Rateshow dreht sich alles um die ersten Plätze. Alles, was sich ranken lässt, wird von den Ilka Bessin mit Matze Knop und Simon Pearce mit Lisa Feller in die richtige Reihenfolge gebracht.

