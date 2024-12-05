Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 7vom 05.12.2024
46 Min.Folge vom 05.12.2024Ab 6

Wo leben die schlauesten Deutschen? Welche Streitthemen bringen Beziehungen zum Kochen? Und in welche Tiere würden sich Menschen am liebsten verwandeln? In dieser Comedy-Rateshow dreht sich alles um die ersten Plätze. Alles, was sich ranken lässt, wird von den Ilka Bessin mit Ruth Moschner und Simon Pearce mit Panagiota Petridou in die richtige Reihenfolge gebracht.

SAT.1
