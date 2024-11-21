Von Nachbarn über den Kaufrausch zum NahverkehrJetzt kostenlos streamen
Schätze die Plätze
Folge 5: Von Nachbarn über den Kaufrausch zum Nahverkehr
44 Min.Folge vom 21.11.2024Ab 6
Wo leben die schlauesten Deutschen? Welche Streitthemen bringen Beziehungen zum Kochen? Und in welche Tiere würden sich Menschen am liebsten verwandeln? In dieser Comedy-Rateshow dreht sich alles um die ersten Plätze. Alles, was sich ranken lässt, wird von den Ilka Bessin mit Simon Gosejohann und Simon Pearce mit Evelyn Burdecki in die richtige Reihenfolge gebracht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schätze die Plätze
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Comedy, Spielshow, Dokumentation
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Redseven Entertainment GmbH