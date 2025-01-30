Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Online - Gefahr aus dem Internet

SAT.1Staffel 4Folge 12
Online - Gefahr aus dem Internet

Online - Gefahr aus dem InternetJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 12: Online - Gefahr aus dem Internet

23 Min.Ab 12

Die Gastronomin Anna Kuhn-Sternbeck (37) findet einfach keine Zeit für ihre 14-jährige Tochter Sophie. Die pubertierende Sophie fühlt sich vernachlässigt und findet Trost bei ihrem 17-jährigen Chat-Freund Jonas. Als Anna zufällig aufreizende Fotos bei ihrer Tochter findet, verbietet sie dem Teenager den Kontakt zu Jonas. Doch dann verschwindet Sophie und Anna findet heraus, dass Jonas nicht der ist, für den er sich ausgibt. Ist Sophie in Lebensgefahr?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen