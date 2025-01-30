Ich bin die Mutter meines BrudersJetzt kostenlos streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 5: Ich bin die Mutter meines Bruders
23 Min.Ab 12
Helena Schmid ist 16 - und schwanger. Mit dieser Nachricht beginnt für sie ein Albtraum. Schuld daran ist vor allem ihre Mutter. Denn Britta Schmid ist Politikerin, und die Schwangerschaft ihrer Tochter schadet ihrem Image. Deswegen entscheidet sie kurzerhand, Helenas Baby als ihr eigenes auszugeben. Und Helena ist gezwungen, so zu tun, als wäre Baby Finn nicht ihr Sohn, sondern ihr kleines Brüderchen. Wie lange kann die junge Mutter mit dieser Lüge leben?
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
12
