Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 19: Das Kuckuckskind
23 Min.Ab 12
16 Jahre lang hat sie gelogen. Nun wird Floristin Beatrix (43) von der Wahrheit eingeholt. Ihr alter Bekannter Tom tritt wieder in ihr Leben. Was ihr Mann Lars und ihre Tochter Marie nicht wissen: Er ist Maries biologischer Vater! Beatrix versucht mit allen Mitteln, die Fassade aufrecht zu halten, denn Tom will seiner Tochter die Wahrheit sagen. Und Beatrix muss sie sich entscheiden: Steht sie zu der Wahrheit oder versinkt sie noch tiefer im Lügensumpf ...
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1