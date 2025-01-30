Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Das Kuckuckskind

SAT.1Staffel 4Folge 19
Das Kuckuckskind

Das KuckuckskindJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 19: Das Kuckuckskind

23 Min.Ab 12

16 Jahre lang hat sie gelogen. Nun wird Floristin Beatrix (43) von der Wahrheit eingeholt. Ihr alter Bekannter Tom tritt wieder in ihr Leben. Was ihr Mann Lars und ihre Tochter Marie nicht wissen: Er ist Maries biologischer Vater! Beatrix versucht mit allen Mitteln, die Fassade aufrecht zu halten, denn Tom will seiner Tochter die Wahrheit sagen. Und Beatrix muss sie sich entscheiden: Steht sie zu der Wahrheit oder versinkt sie noch tiefer im Lügensumpf ...

