Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 17: Blind vor Wut
22 Min.Ab 12
Der 16-jährige Nick Krell fühlt sich von aller Welt verlassen. Seit seine Mutter Susanne den Beamten Oliver Tiede geheiratet und mit ihm einen kleinen Sohn bekommen hat, läuft Nick in ihrem Leben unter "ferner liefen". So zumindest empfindet es der sensible Junge. Immer öfter ertränkt Nick seinen Frust in Alkohol und entwickelt sich so zur tickenden Zeitbombe. Ein Missverständnis wird für Nick schließlich zur fatalen Falle ...
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1