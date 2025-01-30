Hilfe, meine Tochter liebt einen TürkenJetzt kostenlos streamen
Hausfrau Eva Reuther sieht rot: Ihre Tochter Jessica (17) verbringt all ihre Zeit mit ihrem Freund Kenan. Zwar ist der attraktive BWL-Student integriert und gebildet, doch Eva traut dem 23-Jährigen nicht. Für sie ist er ein Klischee-Türke, der Frauen unterwirft und ihre Tochter zum Islam zwingen wird. Eva erkennt nicht, dass Jessica eine verantwortungsvolle und vernünftige junge Frau ist. Wird Eva das Glück ihrer Tochter zerstören und sie damit endgültig verlieren?
