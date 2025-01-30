Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Bianca Köhler (38) kann schon seit zwei Jahren niemanden mehr zu sich einladen. Denn seit der Scheidung von ihrem Mann kann die Sprechstundengehilfin nichts mehr Wegwerfen und in ihrer Wohnung herrscht Chaos pur. Darunter leidet auch ihre Tochter Viviane. Die 17-Jährige will ihre Mutter zu einer Therapie überreden, doch Bianca will sich einfach nicht helfen lassen. Sie verfällt immer tiefer in ihre Depression. Ihre Messie-Wohnung droht ihr zum Verhängnis zu werden.
