Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 26: Süße Geheimnisse
23 Min.Ab 12
Viktoria König ist von Hauptberuf Tochter. Als die 26-Jährige jedoch ihr Jura-Studium hinschmeißt, wirft ihr Vater sie gnadenlos raus. Er stellt ein Ultimatum: Sie soll für ihn eine insolvente Familien-Bäckerei ausspionieren, die er in seine Billig-Bäckerei-Kette integrieren will. Danach dürfe Vicky in ihr altes Leben zurück. Doch Vicky verliebt sich stattdessen in Andreas, den Bäckereibesitzer, und muss sich entscheiden: Andreas' Liebe oder Daddys Anerkennung ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1