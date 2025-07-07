Schlosshotel Orth (1/13): TurbulenzenJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 3
Folge 1: Schlosshotel Orth (1/13): Turbulenzen
46 Min.Folge vom 07.07.2025
Im Schlosshotel herrscht Vorfreude: Sissy erwartet ihr erstes Kind. Während Fanny eine alte Familienwiege restaurieren lässt, knistert es zwischen ihr und Philipp. Und bei einer Verlobungsfeier sorgt ein unerwartetes Liebesdreieck für Aufsehen. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Christine Buchegger (Lena Dorndorf) Andrea Lamatsch (Sissy Brandner) Sascha Wussow (Georg Brandner) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Nicole R. Beutler (Fanny Strobel) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Regie: Klaus Gendries Buch: Rochus Bassauer Bildquelle: ORF/ORF/Johannes Cizek
