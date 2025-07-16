Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schlosshotel Orth (5/13): Das wirkliche Leben

ORF2Staffel 1Folge 6vom 16.07.2025
Folge 6: Schlosshotel Orth (5/13): Das wirkliche Leben

46 Min.Folge vom 16.07.2025

Im Hause Strobel herrscht Eiszeit. Fanny zieht für unbestimmte Zeit zu Wenzel. Und auch bei Sissy hängt der Haussegen schief. Georg kann ihre Überfürsorglichkeit nicht verstehen. Wenzel ist völlig mit einer neuen Intrige Höllerers beschäftigt. Er vermutet einen Zusammenhang zwischen der Anzeige gegen Hubert und dem Projekt zum Bau einer Liftanlage. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Nicole R. Beutler (Fanny Strobel) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Andrea Lamatsch (Sissy Brandner) Sascha Wussow (Georg Brandner) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Johanna Liebeneiner (Doris) Hannes Thanheiser (Hubert Niederegger) Lotte Ledl (Anna Kofler) Simon Schwarz (Marius Meinecke) Christina Rainer (Susanne Jacob) Regie: Klaus Gendries Buch: Gabriele Werth Bildquelle: ORF/Johannes Cizek

