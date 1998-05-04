Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schlosshotel Orth Staffel 3

"Schlosshotel Orth": Fest zum Drehbeginn der dritten Staffel

ORF2Staffel 1Folge 3vom 04.05.1998
Folge vom 04.05.1998

Mit einem großen Fest wurde der Drehbeginn der dritten Staffel der Erfolgsserie "Schlosshotel Orth" eingeläutet. Die Schauspielerinnen und Schauspieler waren wieder mit Begeisterung dabei und erklärten, mit welchem Eifer sie ihre eigene Darstellerkunst verfolgten. Sendung: "Seitenblicke" vom 4.5.1998

