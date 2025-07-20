Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 8vom 20.07.2025
46 Min.Folge vom 20.07.2025

Phillip hält Fannys Schweigen nicht mehr aus. Entschlossen stellt er sie zur Rede, doch ihre kalte Abweisung trifft ihn hart. Während er flieht, kämpfen Henriette und Wenzel mit den Trümmern ihrer Ehe. Alte Zeiten holen Wenzel ein, als er im Schlosshotel unverhofft auf seine früheren Schulkameraden trifft. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Nicole R. Beutler (Fanny Strobel) Sascha Wussow (Georg Brandner) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Andrea Lamatsch (Sissy Brandner) Johanna Liebeneiner (Doris) Birgit Linauer (Pepi) Fritz Karl (Phillip) Gila von Weitershausen (Henriette) Joachim Bissmeier (Albert) Gaby Schmoll (Vroni) Werner Prinz (Hansi) Klaus Uhlich (Anton) Erwin Ebenbauer (Franz) Buch: Rochus Bassauer Regie: Claus Peter Witt Bildquelle: ORF/ORF/Johannes Cizek

