Schlosshotel Orth: Lebensbilder (12/13)
Schlosshotel Orth Staffel 3
Folge 13: Schlosshotel Orth: Lebensbilder (12/13)
Fanny hat für Wenzel eine unangenehme Nachricht. Ein angeblicher Halbbruder von Wenzels verstorbener Frau Christine ist aufgetaucht. Sollten sich seine Erbschaftsansprüche als berechtigt erweisen, wäre die Existenz des Schlosshotels ernsthaft in Gefahr. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer), Nicole R. Beutler (Fanny Strobel), Andrea Lamatsch (Sissy Brandner), Sascha Wussow (Georg Brandner), Rupert Apfl-Nussbaumer (Franzl), Hans Kraemmer (Josef Schimek), Lotte Ledl (Anna Kofler), Birgit Linauer (Pepi), Ulrich Reinthaller (Jacob Kestner), Sissy Höfferer (Marie Horber), Martin Umbach (Robert Janik) u.a. Buch: Gabriele Werth Regie: Wolf Dietrich Bildquelle: ORF/Johannes Cizek
