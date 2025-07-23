Schlosshotel Orth (10/13): LeidenschaftenJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 3
Folge 11: Schlosshotel Orth (10/13): Leidenschaften
Im neu eröffneten Wildpark treiben offenbar Wilderer ihr Unwesen. Wenzel und Georg legen sich auf die Lauer, doch die Wilddiebe, die sie entdecken, führen ganz anderes im Schilde. Der leidenschaftliche Surfer Tom Kaufmann leidet an Diabetes. Seine überängstliche Mutter möchte, dass er sein Hobby, um der Gesundheit willen aufgibt. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Sascha Wussow (Georg Brandner) Andrea Lamatsch (Sissy Brandner) Rupert Apfl-Nussbaumer (Franzl) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Hannes Thanheiser (Huber) Anton Pointecker (Höllerer) Hartmut Becker (Graf Altenberg) Johanna Liebeneiner (Doris) Katerina Jacob (Katharina Kaufmann) Oliver Grober (Tom Kaufmann) Josephine Jacob (Jessie) Regie: Claus Peter Witt Buch: Gabriele Werth Bildquelle: ORF/Johannes Cizek
