Schlosshotel Orth Staffel 3

Schlosshotel Orth (13/13): Familiengeschichten

ORF2Staffel 1Folge 14vom 28.07.2025
Schlosshotel Orth (13/13): Familiengeschichten

Schlosshotel Orth (13/13): FamiliengeschichtenJetzt kostenlos streamen

Schlosshotel Orth Staffel 3

Folge 14: Schlosshotel Orth (13/13): Familiengeschichten

46 Min.Folge vom 28.07.2025

Das erste Zusammentreffen mit der Familie gestaltet sich für Jacob mehr als unangenehm. Besonders Sissy kann mit dem neuen "Familienmitglied" wenig anfangen. Enttäuscht und verletzt gibt Jacob zu verstehen, dass er seine Anteile am Schlosshotel verkaufen will. Ob es Wenzel gelingt, Jacob umzustimmen? Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Nicole R. Beutler (Fanny Strobel) Sascha Wussow (Georg Brandner) Andrea Lamatsch (Sissy Brandner) Rupert Apfl-Nussbaumer (Franzl) Ulrich Reinthaller (Jacob Kestner) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Johanna Liebeneiner (Doris) Birgit Linauer (Pepi) Andrea Spatzek (Marianne) Regie: Wolf Dietrich Drehbuch: Gabriele Werth Bildquelle: ORF/ORF/Johannes Cizek

