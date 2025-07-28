Schlosshotel Orth (13/13): FamiliengeschichtenJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 3
Folge 14: Schlosshotel Orth (13/13): Familiengeschichten
Das erste Zusammentreffen mit der Familie gestaltet sich für Jacob mehr als unangenehm. Besonders Sissy kann mit dem neuen "Familienmitglied" wenig anfangen. Enttäuscht und verletzt gibt Jacob zu verstehen, dass er seine Anteile am Schlosshotel verkaufen will. Ob es Wenzel gelingt, Jacob umzustimmen? Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Nicole R. Beutler (Fanny Strobel) Sascha Wussow (Georg Brandner) Andrea Lamatsch (Sissy Brandner) Rupert Apfl-Nussbaumer (Franzl) Ulrich Reinthaller (Jacob Kestner) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Johanna Liebeneiner (Doris) Birgit Linauer (Pepi) Andrea Spatzek (Marianne) Regie: Wolf Dietrich Drehbuch: Gabriele Werth Bildquelle: ORF/ORF/Johannes Cizek
