ORF2Staffel 1Folge 10vom 23.07.2025
46 Min.Folge vom 23.07.2025

Während Sissy mit den Vorbereitungen für die Eröffnung des Wildparks alle Hände voll zu tun hat, steigt ein charmanter Gast im Schlosshotel ab. Graf Moritz von Altenberg. Doris gefällt ihm auf den ersten Blick. Doch für sie ist ein verheirateter Mann alles andere als der ersehnte Märchenprinz. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Nicole R. Beutler (Fanny Strobel) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Andrea Lamatsch (Sissy Brandner) Sascha Wussow (Georg Brandner) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Fritz Karl (Phillip Dorndorf) Johanna Liebeneiner (Doris) Birgit Linauer (Pepi) Jane Tilden Gusti Wolf Hartmut Becker (Graf Moritz von Altenburg) Regie: Claus Peter Witt Bildquelle: ORF/Johannes Cizek

