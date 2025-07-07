Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schlosshotel Orth Staffel 3

ORF2Staffel 1Folge 2vom 07.07.2025
46 Min.Folge vom 07.07.2025

Nach Sissys Frühgeburt, bangt Wenzel um das Leben seiner Enkelin. Er verbringt mehr Zeit im Spital als Lena für notwendig hält. Und zwischen Fanny und Philipp entwickelt sich ein stürmisches Verhältnis. Der Hamburger Co-Geschäftsführer von Marina Yachts, lädt Bewerber für die Stelle eines Österreich-Vertreters seiner Firma ins Schlosshotel. Doch die Konkurrenten arbeiten nicht immer mit fairen Mitteln. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Christine Buchegger (Lena Dorndorf) Nicole R. Beutler (Fanny Strobel) Fritz Karl (Philipp Dorndorf) Sascha Wussow (Georg Brandner) Regie: Klaus Gendries Bildquelle: ORF/Johannes Cizek

