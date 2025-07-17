Schlosshotel Orth (5/13): Das wirkliche LebenJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 3
Folge 6: Schlosshotel Orth (5/13): Das wirkliche Leben
Im Hause Strobel herrscht Eiszeit. Fanny zieht für unbestimmte Zeit zu Wenzel. Und auch bei Sissy hängt der Haussegen schief. Georg kann ihre Überfürsorglichkeit nicht verstehen. Wenzel ist völlig mit einer neuen Intrige Höllerers beschäftigt. Er vermutet einen Zusammenhang zwischen der Anzeige gegen Hubert und dem Projekt zum Bau einer Liftanlage. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Nicole R. Beutler (Fanny Strobel) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Andrea Lamatsch (Sissy Brandner) Sascha Wussow (Georg Brandner) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Johanna Liebeneiner (Doris) Hannes Thanheiser (Hubert Niederegger) Lotte Ledl (Anna Kofler) Simon Schwarz (Marius Meinecke) Christina Rainer (Susanne Jacob) Regie: Klaus Gendries Buch: Gabriele Werth Bildquelle: ORF/Johannes Cizek
