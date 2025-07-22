Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 9vom 22.07.2025
46 Min.Folge vom 22.07.2025

Im Schlosshotel ist die berühmte Sängerin Veronika Lund inkognito abgestiegen. Sie hat den Entschluss gefasst, nie wieder aufzutreten. Da können auch Jane und Gusti nichts dagegen ausrichten. Nur der liebenswerte Jonathan kann sie vielleicht umstimmen. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Nicole R. Beutler (Fanny Strobel) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Andrea Lamatsch (Sissy Brandner) Sascha Wussow (Georg Brandner) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Johanna Liebeneiner (Doris) Birgit Linauer (Pepi) Dagmar Koller (Veronika LeBlanc) Aaron Karl (Jonathan "Jojo") Buch: Rochus Bassauer Regie: Claus Peter Witt 1998, Bildquelle: ORF/ORF/Johannes Cizek

ORF2
