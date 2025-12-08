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Schlosshotel Orth: Staffel 8

Schlosshotel Orth (11/15): Untiefen

ORF2Staffel 8Folge 11vom 08.12.2025
Schlosshotel Orth (11/15): Untiefen

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Schlosshotel Orth: Staffel 8

Folge 11: Schlosshotel Orth (11/15): Untiefen

46 Min.Folge vom 08.12.2025

Heinz "Enzo" Auer will trotz gesundheitlicher Probleme seiner Leidenschaft, dem Apnoe-Tauchen, wieder nachgehen. Da Felix ihn nicht davon abbringen kann, begleitet er ihn auf seinen Tauchgängen, was sich als lebensrettend erweist. Felix hat wenig Zeit für seine Familie. Ruth kündigt an, dass sie wieder arbeiten möchte. Vinzenz beschließt, seine Anteile am Traunstein endlich zu verkaufen. Aber um keinen Preis an Tatjana. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Irina Wanka (Tatjana Prinz) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Stefano Bernardin (Max Prinz) Christoph von Friedl (Hannes Blüm) Susanna Knechtl (Iris Baier) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Andreas Ban (Lukas Stritzel) Christian Pogats (Sebastian) Johanna C. Hohloch (Agnes Pröll) Karl Menrad (Albert Novak) Andreas Hoppe (Enzo Auer) Gunther Gillian (Georg Auer) Florentin Groll (Sepp Thallinger) Fritz von Friedl (Herr Blüm) Jörg Stelling (Makler Gebauer) u.a. Buch: Walter Kärger Regie: Jürgen Kaizik Bildquelle: ORF/Hubert Mican

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